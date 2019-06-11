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Названі три найкорисніші сніданки

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Що корисно їсти на сніданок - фото 1
Що корисно їсти на сніданок / health

Фахівці склали рейтинг найбільш корисних сніданків. Дізнайтеся, чим снідати, щоб бути здоровим і бадьорим!

На перше місце поставили традиційну вівсянку. Експерти звертають увагу на високий вміст в цій каші бета-глюканів. Вони є корисним підвидом клітковини і довго підтримують відчуття насичення. Корисну вівсянку потрібно готувати без цукру і з мінімальною обробкою крупи. Варити її рекомендують на воді, а заправляти рослинними оліями. Готові каші з пакетиків для здорового сніданку не підійдуть.

І ще: Кому не можна їсти багато баклажанів

Друге місце експерти віддають фруктам на сніданок. Вчені довели, що вони допомагають підтримувати стабільну вагу і забезпечують організм вітамінами і клітковиною. Але фахівці радять більше налягати на груші і яблука, а не на солодкі виноград, банани або дині. Також з фруктів можна робити незвичайні салати, додаючи до них овочі.

Смачний сніданок - фото 333568
Смачний сніданок

Третє місце зайняв білковий сніданок, який теж приносить користь. Його можна приготувати, наприклад, з яєць і риби, і додати сочевицю і бобові.

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Джерело: health
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