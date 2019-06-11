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Кому не можна їсти багато баклажанів
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Баклажан доволі популярний овоч, який додає родзинку до багатьох страв, а також робить їх кориснішими. Однак далеко не всім можна їсти цей продукт.
Баклажани багаті на поживні речовини, які допомагають організму нормально функціонувати. Але медики не радять вживати ці овочі всім, адже вони можуть погіршити самопочуття.
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Баклажані багаті на клітковину та волокна, які вимагають багато енергії для перетравлення, тому краще не зловживати стравами з цим овочем тим людям, у яких проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тому, якщо у вас гастрит, виразка, панкреатит чи діарея, то не варто їсти щось із баклажанами.
Також варто знати, що цей овоч містить чимало оксалатів, тобто ефірів та солей щавлевої кислоти. Вони можуть погіршити стан, якщо у вас є проблеми з нирками.
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