Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Кому не можна їсти багато баклажанів

  • 21
Кому не варто їсти баклажани - фото 1
Кому не варто їсти баклажани

Баклажан доволі популярний овоч, який додає родзинку до багатьох страв, а також робить їх кориснішими. Однак далеко не всім можна їсти цей продукт.

Баклажани багаті на поживні речовини, які допомагають організму нормально функціонувати. Але медики не радять вживати ці овочі всім, адже вони можуть погіршити самопочуття.

І ще: Названо найпоширенішу перешкоду для схуднення

Баклажані багаті на клітковину та волокна, які вимагають багато енергії для перетравлення, тому краще не зловживати стравами з цим овочем тим людям, у яких проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тому, якщо у вас гастрит, виразка, панкреатит чи діарея, то не варто їсти щось із баклажанами.

Кому не варто їсти баклажани - фото 333404
Кому не варто їсти баклажани

Також варто знати, що цей овоч містить чимало оксалатів, тобто ефірів та солей щавлевої кислоти. Вони можуть погіршити стан, якщо у вас є проблеми з нирками.

Читайте також: Чому не варто зловживати горіхами: заява науковців

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які варто поставити хірургу
  • Вчора, 17:21
  • 836
Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
  • 08 червня, 14:23
  • 229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1528690
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я