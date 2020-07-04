Названі способи раз і назавжди позбутися печії

Хоч виграти в боротьбі з печією нелегко, вивчивши свого ворога, можна розробити ефективну тактику позбавлення від нього.

Якщо печіння з'являється час від часу, для позбавлення від нього можна скористатися доступними, нескладними домашніми засобами.

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Сік моркви, огірка, редиски здатні викликати лужну реакцію, нейтралізуючу кислотність; Імбир, ромашка. Настій імбиру не тільки допомагає при нудоті, але і чудово позбавляє печії. 1 ч. ложечку натертого або дрібно порізаного імбиру залити 1 склянкою окропу, настояти 10 хвилин. Відвар ромашки заспокоїть роздратовану слизову стравоходу; Сода врятує, якщо під рукою не виявиться таблетки: 1 ч. ложечку соди розмішати в склянці теплої води і випити. Це найпопулярніший народний засіб від печії. Але пам'ятайте, що в результаті цієї реакції виділяється вуглекислий газ, який розпирає шлунок; Мед, алое особливо дієві, якщо печіння викликано гастритом чи виразковою хворобою. Подрібнити 3 листи розморожених алое (вони мають пролежати в морозилці 3 дні), ретельно перемішати з 3 ст. ложками натурального меду; Мигдаль допомагає позбутися печії, оскільки нейтралізує шлункові кислоти. Зніміть з горіхів шкірку і їжте їх повільно, ретельно пережовуючи; Насіння льону. В ½ склянки окропу опустити 1 ч. ложку насіння льону, зняти з вогню, остудити, процідити. Отримана субстанція захистить, покривши тонкою плівкою, слизові від впливу кислоти; Чай з кмином: 2 ч. ложки кмину заварити склянкою окропу. Настояти 10 хв.

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