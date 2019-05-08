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Чи правда цикорій корисніший за каву

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Цикорій допомагає очищенню кишківника - фото 1
Цикорій допомагає очищенню кишківника / eshape

Пий цикорій і будеш здоровим, а від кави одна шкода! Для того щоб поставити крапку в цьому питанні давайте спочатку з'ясуємо, які властивості має корінь цикорію.

Цикорій за природою своєю це бур'ян, невибаглива рослина, яка повсюдно росте в Україні, навіть у вас вона може бути на городі.

І ще: Учені виявили несподівану властивість кави

Головна цінність напою у високому вмісті в ньому інуліну. Ось лише деякі з корисних властивостей цикорію:

  • допомагає очищенню кишківника
  • поліпшує засвоюваність мікроелементів
  • знижує рівень поганого холестерину в крові

З мінусів:

  • Не схожий на каву
  • Може викликати алергічну реакцію
  • При надмірному використанні збільшує виділення сечі
Користь і шкода цикорію і напоїв з цикорію - фото 326544
Користь і шкода цикорію і напоїв з цикорію

Щодо зернової кави, то головні плюси такі:

  • збільшує тривалість життя
  • допомагає людям зі зниженим тиском
  • бадьорить
  • діє як м'яке знеболююче при головному болю

Отже. Цикорій дуже корисна речовина, але замінити каву не може: аромат і смак зовсім інші і відсутня бадьорість. Водночас, варто відзначити що в каві міститься менше вітамінів і немає корисного інуліну.

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Джерело: med
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