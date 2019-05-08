Чи правда цикорій корисніший за каву

Пий цикорій і будеш здоровим, а від кави одна шкода! Для того щоб поставити крапку в цьому питанні давайте спочатку з'ясуємо, які властивості має корінь цикорію.

Цикорій за природою своєю це бур'ян, невибаглива рослина, яка повсюдно росте в Україні, навіть у вас вона може бути на городі.

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Головна цінність напою у високому вмісті в ньому інуліну. Ось лише деякі з корисних властивостей цикорію:

допомагає очищенню кишківника

поліпшує засвоюваність мікроелементів

знижує рівень поганого холестерину в крові

З мінусів:

Не схожий на каву

Може викликати алергічну реакцію

При надмірному використанні збільшує виділення сечі

Користь і шкода цикорію і напоїв з цикорію

Щодо зернової кави, то головні плюси такі:

збільшує тривалість життя

допомагає людям зі зниженим тиском

бадьорить

діє як м'яке знеболююче при головному болю

Отже. Цикорій дуже корисна речовина, але замінити каву не може: аромат і смак зовсім інші і відсутня бадьорість. Водночас, варто відзначити що в каві міститься менше вітамінів і немає корисного інуліну.

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