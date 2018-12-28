Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Названі спеціальності, які будуть найбільш популярні у 2019 році

  • 35
Кого шукають працедавці? - фото 1
Кого шукають працедавці?

Стрімкий розвиток сучасних технологій та інформаційних комунікацій вніс істотні корективи у ринок праці. З'явилися нові професії, а також розширилися варіанти вакансій.

Експерти з працевлаштування провели дослідження, щоб з'ясувати, якими будуть найпопулярніші професії у прийдешньому році.

І ще: По всьому світу почали тестувати чотириденний робочий тиждень

За одностайною думкою фахівців, буде стрімко рости попит на професійних розробників різних додатків для операційних систем Android і Apple. Наразі працівників у цій сфері не вистачає – всього кілька претендентів на одну вакансію. При цьому заробітна плата може досягати $ 1500-1700 і більше.

Не менш потрібними, звичайно ж, будуть UI/UX-дизайнери, які розробляють інтерфейси для систем управління сайтом (CMS). Зараз конкуренція на посаду невисока – до 2-3 осіб на одну вакансію. Орієнтовна заробітна плата дизайнера в солідній компанії становить від $ 1400.

IT-сфера продовжує набирати обертів - фото 298254
IT-сфера продовжує набирати обертів / Medium

Попит підвищиться на тестувальників як на досвідчених, так і на молодих фахівців. На одне робоче місце зараз претендує 2-3 особи. Заробітна плата у гарній організації може становити від $ 1100.

Ще більше підросте попит на фахівців з аналітики даних. Такі працівники потрібні IT-компаніям та іншим організаціям, що спеціалізуються на продажу або наданні послуг. Зараз конкуренція на вакансію становить 4-5 осіб на місце, і ця цифра буде стрімко рости. Великі компанії з такою вакансією пропонують заробітні плати від $ 1700. Максимальна оплата сягає $ 3000.

Як і слід було очікувати, IT-ринок продовжує прогресувати і шукати нових перспективних кадрів.

Читайте також: Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження

Джерело: menslife
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 2873
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 4021
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 949876
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Робота Світ