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Названі спеціальності, які будуть найбільш популярні у 2019 році
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Стрімкий розвиток сучасних технологій та інформаційних комунікацій вніс істотні корективи у ринок праці. З'явилися нові професії, а також розширилися варіанти вакансій.
Експерти з працевлаштування провели дослідження, щоб з'ясувати, якими будуть найпопулярніші професії у прийдешньому році.
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За одностайною думкою фахівців, буде стрімко рости попит на професійних розробників різних додатків для операційних систем Android і Apple. Наразі працівників у цій сфері не вистачає – всього кілька претендентів на одну вакансію. При цьому заробітна плата може досягати $ 1500-1700 і більше.
Не менш потрібними, звичайно ж, будуть UI/UX-дизайнери, які розробляють інтерфейси для систем управління сайтом (CMS). Зараз конкуренція на посаду невисока – до 2-3 осіб на одну вакансію. Орієнтовна заробітна плата дизайнера в солідній компанії становить від $ 1400.
Попит підвищиться на тестувальників як на досвідчених, так і на молодих фахівців. На одне робоче місце зараз претендує 2-3 особи. Заробітна плата у гарній організації може становити від $ 1100.
Ще більше підросте попит на фахівців з аналітики даних. Такі працівники потрібні IT-компаніям та іншим організаціям, що спеціалізуються на продажу або наданні послуг. Зараз конкуренція на вакансію становить 4-5 осіб на місце, і ця цифра буде стрімко рости. Великі компанії з такою вакансією пропонують заробітні плати від $ 1700. Максимальна оплата сягає $ 3000.
Як і слід було очікувати, IT-ринок продовжує прогресувати і шукати нових перспективних кадрів.
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