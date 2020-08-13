Пік цвітіння амброзії: як рятуватися людям з алергією

В Україні в кінці серпня активізується цвітіння амброзії, яка може стати агресивним алергеном, здатним викликати бронхіальну астму у людини.

Щотижня вчені Вінницького медуніверситету заміряють рівень пилку в повітрі. За їхніми даними приблизно через десять днів буде пік активності небезпечної рослини.

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"Дуже важливо попередити людей, щоб вони мінімізували свої контакти з навколишнім світом, можливо, в ці дні залишалися вдома, деякі люди кудись їдуть, намагаються втекти від амброзії", – каже професор Вікторія Родінкова. Медики рекомендували дотримуватися гігієни, адже дуже просто рознести алергенний пилок.

Пилок залишається на одязі, на шкірі і на волоссі. Коли людина заходить в приміщення, перше вона має вмитися, змити алерген зі шкіри, волосся, одягу. Обов'язкове правило для алергіків ввечері мити голову. Не шампунем, а змивати простою водою. Щоб боротися з амброзією її треба виривати з коренем. Косити траву марно, тим більше так тільки поліпшується її поширення.

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