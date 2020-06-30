Названі шкідливі властивості різних видів чаю

Всіма улюблений чай іноді може бути шкідливим. Фахівці назвали сорти чаю, від вживання яких краще утриматися. До них відносять каркаде і навіть звичайний зелений чай.

Каркаде псує зубну емаль

Вважається, що кислі продукти і напої негативно позначаються на стані зубної емалі. Так от, німецькі вчені вирішили перевірити, який з кислих продуктів – найнебезпечніший.

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Для цього провели експеримент: понад 1000 зубів, що залишилися в кабінеті стоматологів, занурювали на кілька хвилин в напій і після вимірювали твердість емалі. Результати вийшли шокуючими. На першому місці за шкідливістю виявився чай каркаде, ненабагато випередивши різні види газованої води, алкоголю та енергетиків.

Зелений чай дуже сечогінний

Зелений чай вважається найкориснішим і нешкідливим, але це не зовсім так. Зелений чай має бактерицидну і виражену сечогінну властивість. Проблема полягає в тому, що при великій кількості зеленого чаю він вбиває не тільки шкідливі мікроби, але і корисні. А якщо зовсім замінити зеленим чаєм всю рідину, яку ви споживаєте за день, в результаті отримаєте купу проблем з нирками і печінкою.

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