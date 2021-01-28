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Названі рослинні продукти, багаті вітаміном Е

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Вітамін Е - фото 1
Вітамін Е / pinterest

Вітамін Е – це жиророзчинний вітамін, який славиться своїми антиоксидантними властивостями. Добути його ззовні дуже просто. Для цього необхідно запастися продуктами зі списку.

Гарбуз

Осінньо-зимовий овоч багатий вітаміном Е – в 100 г міститься 1,29 мг. Крім цього, гарбуз забезпечить ваш організм вітамінами А, С, клітковиною і калієм. Ну як тут встояти?

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Насіння соняшнику

Насіння соняшнику можна використовувати як закуску. У 100 г міститься 35,17 мг вітаміну Е. Додавайте його у вівсянку, салати або йогурт, щоб збагатити організм необхідним елементом. Крім цього, насіння багате поживними речовинами і мінералами: магнієм, кальцієм, залізом, цинком, фтором, а також сприяє зниженню холестерину.

Авокадо

У 100 г авокадо 2,07 мг вітаміну Е. Різні закуски і салати з авокадо допоможуть отримати корисний вітамін і мінерали. Як відомо, плід багатий калієм, клітковиною і корисними жирами.

Шпинат

Шпинат називають справжнім джерелом вітамінів і мінералів, серед яких С, A, вітаміни групи В, Е К, залізо, магній, калій, кальцій. Ці компоненти не тільки формують здоров'я організму, але і сприяють позбавленню від холестерину, а також запобігають розвитку серцево-судинних захворювань.

Названі рослинні продукти, багаті вітаміном Е - фото 445236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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