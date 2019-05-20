Названі реальні терміни здійснення польоту на Марс

Пілотований політ на супутник Землі запланований на 2024 рік / universemagazine

Фахівці оцінили реальні перспективи здійснення пілотованого польоту на Марс і заявили, що це відбудеться не раніше 2039 року.

При цьому в NASA сподіваються на старт марсіанської місії в 2033 році.

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Директор NASA Джим Брайденстайн зазначає, що необхідною проміжною метою є місячна місія. Пілотований політ на супутник Землі запланований на 2024 рік. Вона, на думку Брайденстайна, має прискорити і забезпечити подальшу місію на Марс.

При цьому Роберт Говард, який є провідним фахівцем з розробки середовищ існування в космосі при Космічному центрі імені Ліндона Джонсона, як ймовірний термін здійснення марсіанської місії назвав 2037 рік. За словами фахівців, пов'язано це безпосередньо з тими коштами, які виділяють на реалізацію місії, а також від політики.

Фахівці оцінили реальні перспективи польоту на Марс

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