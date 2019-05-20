Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Названі реальні терміни здійснення польоту на Марс

  • 20
Пілотований політ на супутник Землі запланований на 2024 рік - фото 1
Пілотований політ на супутник Землі запланований на 2024 рік / universemagazine

Фахівці оцінили реальні перспективи здійснення пілотованого польоту на Марс і заявили, що це відбудеться не раніше 2039 року.

При цьому в NASA сподіваються на старт марсіанської місії в 2033 році.

І ще: Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі

Директор NASA Джим Брайденстайн зазначає, що необхідною проміжною метою є місячна місія. Пілотований політ на супутник Землі запланований на 2024 рік. Вона, на думку Брайденстайна, має прискорити і забезпечити подальшу місію на Марс.

При цьому Роберт Говард, який є провідним фахівцем з розробки середовищ існування в космосі при Космічному центрі імені Ліндона Джонсона, як ймовірний термін здійснення марсіанської місії назвав 2037 рік. За словами фахівців, пов'язано це безпосередньо з тими коштами, які виділяють на реалізацію місії, а також від політики.

Фахівці оцінили реальні перспективи польоту на Марс - фото 328798
Фахівці оцінили реальні перспективи польоту на Марс

Читайте також: Вчені зафіксували перше марсотрясіння

Джерело: phys
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 244
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • Вчора, 03:16
  • 387
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1478339
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство