Ці продукти не варто їсти холодними

Часто у поспіху ми беремо холодну їжу з холодильника. А чи відомо вам, що така їжа може уповільнити обмін речовин? Через це і починає активно рости вага людини.

Медики склали перелік продуктів, які ні за яких умов не можна їсти холодними. Про це пише timesofindia.

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Супи

Окрошка та інші літні супи не беремо до уваги. Адже їх і готують з тим розрахунком, щоб вживати без розігріву. Інший момент, якщо крижаним ви вирішили з'їсти борщ або зупу. Такі супи, як правило, готують з великою кількістю шкварок на олії.

Холодна вода

Взагалі, не рекомендують запивати їжу водою, але багато хто з нас цього не дотримуються. От тільки холодна вода взагалі під суворою забороною. Через неї стінки шлунка дуже швидко розтягуються, і наступного разу, щоб відчути себе ситим, знадобиться набагато більше їжі.

Чай з медом

Тут все простіше. Якогось згубного впливу на організм напій не зробить. Але і користі не принесе, хоча б тому, що справжній мед в'язкий і розчиниться в холодній воді він просто не зможе. Цікаво, що і в окріп бджолиний напій краще теж не додавати. В цьому випадку мед ризикує втратити свої корисні засоби. Найбільш правильним буде додати солодкість в трохи остиглий чай.

Червоне м'ясо

Печеня з яловичини, припасена в контейнері на робочий перекус, частенько потрапляє до нашого роту холодною. А скільки разів ми доїдали на другий день м'ясо? Такого робити також не варто.

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