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Чому насправді американці не їдять суп
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Ви колись бачили, щоб у США їли картопляний суп, курячий бульйон, або ж харчо? От і ми ні. Звичайно, певна подоба супу в Америці, все ж, є. Але чому немає повноцінного супу?
Першу страву часто готують в сім'ях емігрантів, які звикли до такого на батьківщині. Але це швидше виняток з правил.
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Чому ж американці не готують супи? По-перше, це довго, якщо робити вдома і буде надзвичайно дорого, якщо в закладі громадського харчування. Чому? А давайте згадаємо, скільки вариться звичайний борщ. Весь процес від початку до кінця займає близько двох годин. І, якщо все робити грамотно (обсмажувати моркву з цибулею, відокремлювати зварене м'ясо від кістки і ділити порційно тощо) то з американськими погодинними розцінками на оплату праці + вартість якісних продуктів, порція буде коштувати стільки, що її ніхто не купить.
Набагато простіше розбавити водою томатну пасту, посолити, поперчити, і ось за кілька хвилин готовий той самий томатний "суп", як у Брюса Всемогутнього.
Приблизно так само вони готують і всі інші супи-пюре. Головне, без зайвих витрат. Адже всі найвідоміші американські страви готуються саме так: просто і швидко. Картопля фрі, смажений бекон, тости, навіть знамениті яловичі стейки.
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