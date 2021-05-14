Суцільні вітаміни: медики назвали цілющі властивості шовковиці

Шовковиця, корисні властивості якої незрівнянно перевищують протипоказання, є джерелом багатьох цінних для організму вітамінів і мікроелементів. Плоди шовковиці мають майже рекордний вміст калію.

У кулінарії солодкий або терпкий смак більшості сортів шовковиці робить ці ягоди ідеальними для шербету, джемів, желе, фруктових пирогів, пляцків, вин, чаю, пише royal-forest.

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Але ці ягоди не лише смачні, а й корисні, оскільки складаються з унікальних елементів, які в багатьох випадках здатні зцілити цілий ряд захворювань як у жінок, так і у чоловіків.

Шовковиця сприяє зниженню холестерину, зміцнює імунітет, сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин. Ягоди шовковиці підвищують гемоглобін, забезпечують організм йодом, сприяють регуляції жирового і вуглеводного обміну. Узвар, приготований з гілочок шовковиці, сприяє зниженню кров'яного тиску і зняттю ревматоїдних болів.

Ягоди шовковиці – ідеальний антидепресант, здатний не тільки заспокоїти нерви, але і підвищити метаболізм після вживання алкоголю, будучи прекрасним засобом від похмілля.

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