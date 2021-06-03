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Названі продукти, які допомагають розгладити зморшки

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Краса шкіри / cosmo

Захистити шкіру від шкідливого впливу, зробити її гладкою і здоровою – дуже просто. Достатньо включити ці продукти у свій раціон.

Дослідники перерахували продукти, які варто додати до щоденного раціону, тому що вони допомагають уповільнити старіння шкіри, про це пише lady.tochka.net.

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Червоний болгарський перець

У продукті міститься необхідна кількість амінокислот, вітамінів і мікроелементів, які впливають на синтез колагену в організмі. Крім цього, регулярне вживання перцю допомагає зміцненню волосяних фолікулів.

Морква

Морква – одне з найкращих джерел ретинолу і бета-каротину, які захищають шкіру від пошкодження вільними радикалами. У поєднанні з вітаміном D морква стає потужним антиоксидантом, який перешкоджає швидкому старінню шкіри.

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Морква / myhandbook

Зелений чай

У напої містяться поліфеноли, які мають протизапальні і антиканцерогенні властивості. Речовини перешкоджають шкідливому впливу УФ-променів, а в поєднанні з сонцезахисними засобами здатні запобігти раку шкіри.

М'ясо індички

При вживанні індички виділяється речовина – карнозин. З'єднуючись з колагеном, вона стає його стабілізатором і на деякий час забезпечує стійкість клітин колагену до руйнування.

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