Названі продукти, які допомагають очистити кров

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, вам слід пам'ятати про основну його складової, про кров. Щоб мати хороші аналізи крові і забути про токсини в організмі, рекомендуємо ввести в свій раціон ці продукти.

Зелені овочі. Велика кількість антиоксидантів міститься в зелених овочах. Вживайте салат, броколі, шпинат, чим менше відходів потрапляє у ваш кишечник, тим нижче рівень інтоксикації у вашій крові.

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Часник. У цьому ароматному овочі багато сірки, а ще він багатий германієм. Ця речовина здатна зв'язувати токсини в організмі. Також часник має протибактеріальний ефект.

Морква. Ця помаранчева красуня багата вітамінами групи А, В, С і глутаніоном. Такий тандем допомагає проводити природне очищення печінки. Склянка морквяного соку на сніданок з додаванням чайної ложечки рослинної олії, те, що треба!

Петрушка. Петрушка володіє природним сечогінним ефектом, вона допомагає нормалізувати роботу нирок і сприяє виведенню токсинів з організму разом з сечею. До складу петрушки входять вітаміни групи B, фолієва кислота, калій, магній і залізо, флавоноїди, фітонциди і інулін.

Яблука. Улюблений фрукт містить велику кількість корисних речовин, які сприяють природному виведенню токсинів і очищенню крові. Яблука стимулюють вироблення жовчі в печінці і таким чином прискорюють виведення токсинів і шлаків з кровоносної системи.

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