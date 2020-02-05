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Названі претенденти на звання Всесвітній автомобіль року

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86 членів журі визначать переможця у всіх категоріях - фото 1
86 членів журі визначать переможця у всіх категоріях

Організатори конкурсу World Car of the Year (WCOTY) 2020 оголосили основний список фіналістів і назвали претендентів на перемогу в номінаціях "Спорткар року", "Міський автомобіль року", "Найкраща люксова машина" і "Дизайн року".

Наступний етап змагання відбудеться на Женевському автосалоні, де журі з 86 осіб оприлюднить остаточний шортлист з трьох претендентів на головний приз.

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Фіналістів премії "Найкращий автомобіль року" вибирали з 29 кандидатів. Зараз список скорочений до десяти. До нього увійшли: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf і Volkswagen T-Cross. Також журі WCOTY назвало по п'ять фіналістів у кожній з трьох додаткових категорій.

Volkswagen T-Cross – один з номінантів премії - фото 384258
Volkswagen T-Cross – один з номінантів премії

Нагороду в номінації "Найкращий міський автомобіль" можуть присудити Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio або Volkswagen T-Cross. На перемогу в категорії "Спорткар року" претендують BMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan і Toyota GR Supra. За звання найкращого преміального автомобіля боротимуться BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 і Porsche Taycan.

Машини з усіх чотирьох категорій мають право претендувати на перемогу у номінації "Дизайн року", а от окремої нагороди для "зелених" автомобілів в цьому році не передбачено.

Переможцями конкурсу WCOTY 2019 року стали Jaguar I-Pace (Всесвітній автомобіль року), Audi A7 (Найкращий преміальний автомобіль року), McLaren 720S (Спорткар року), Jaguar I-Pace (Зелений автомобіль року), Suzuki Jimny (Міський автомобіль року) і знову Jaguar I-Pace (Дизайн року).

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Джерело: Motor
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