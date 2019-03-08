Названі претенденти на звання Автомобіль року

У минулому році кращим автомобілем року став кросовер Volvo XC60 / maximum.fm

На Женевському автосалоні оголосили номінантів на звання Автомобіль року 2018. Переможця оберуть вже 17 квітня.

Переможця оберуть серед автомобілів Audi E-Tron, Jaguar I-Pace і Volvo S60 / V60. На додаток до головної номінації Автомобіль світу на церемонії буде нагороджений Кращий представницький автомобіль. Цьогоріч претендують на звання Audi A7, Audi Q8 і BMW 8-Series.

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Audi E-Tron

Audi A7

Крім того, Hyundai Santro, Kia Soul і Suzuki Jimny змагаються в категорії Кращий міський автомобіль. У номінації Кращий спортивний автомобіль представлені: Aston Martin Vantage, McLaren 720S і Mercedes-AMG 4-Door Coupe.

Hyundai Santro

Aston Martin Vantage

У список фіналістів конкурсу Кращий зелений автомобіль увійшли: Audi e-tron, Hyundai Nexo і Jaguar I-Pace. Нарешті, Jaguar E-Pace, Suzuki Jimny і Volvo XC40 будуть боротися за перемогу в категорії Кращий дизайн.

Audi e-tron

Jaguar E-Pace

У минулому році кращим автомобілем року став кросовер Volvo XC60, який перевершив Mazda CX-5 і Range Rover Velar. Вперше церемонія Автомобіль світу відбулася в 2005 році. Тоді переможцем стала Audi A6.

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