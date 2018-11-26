Названі найкращі й найгірші пісні для прослуховування в авто

Експерти визначили найнебезпечнішу музику для авто.

У ході дослідження були визначені музичні композиції, які негативно впливають на водія. Як правило, це треки з темпом понад 120 ВРМ (beats per minute).

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Такі пісні відволікають увагу водія, а їх швидкий ритм спонукає до більш швидкісної і агресивної їзді. В результаті, зростає і ризик ДТП. Експерти обрали п'ять найбільш небажаних для водіїв пісень:

American Idiot – Green Day Party in the U.S.A – Miley Cyrus Mr. Brightside – The Killers Do not Let Me Down – The Chainsmokers Born to Run – Bruce Springsteen

Також названі пісні, які, навпаки, здатні заспокоїти водія і дозволяють йому зосередитися на дорозі:

Stairway to Heaven – Led Zeppelin Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers God's Plan – Drake Africa – Toto Location – Khalid

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