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Названі найкращі й найгірші пісні для прослуховування в авто

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Ці пісні відволікають увагу водія - фото 1
Ці пісні відволікають увагу водія / The Spread

Експерти визначили найнебезпечнішу музику для авто.

У ході дослідження були визначені музичні композиції, які негативно впливають на водія. Як правило, це треки з темпом понад 120 ВРМ (beats per minute).

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Такі пісні відволікають увагу водія, а їх швидкий ритм спонукає до більш швидкісної і агресивної їзді. В результаті, зростає і ризик ДТП. Експерти обрали п'ять найбільш небажаних для водіїв пісень:

  1. American Idiot – Green Day
  2. Party in the U.S.A – Miley Cyrus
  3. Mr. Brightside – The Killers
  4. Do not Let Me Down – The Chainsmokers
  5. Born to Run – Bruce Springsteen

Також названі пісні, які, навпаки, здатні заспокоїти водія і дозволяють йому зосередитися на дорозі:

  1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin
  2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers
  3. God's Plan – Drake
  4. Africa – Toto
  5. Location – Khalid

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Джерело: hypebot
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