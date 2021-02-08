Названі повсякденні звички, які призводять до втрати зору

Такі, на перший погляд, нешкідливі звички, як читання в транспорті, лежачи або в темряві, зловживання очними краплями здатні зіпсувати якість зору і життя.

Офтальмологи попереджають, що очні краплі слід застосовувати тільки під контролем лікаря. Так, якщо часто закапувати очі для зменшення ефекту червоних очей, може розвинутися звикання, і, якщо припинити закапування, почервоніння стане просто лячним.

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Відмова від сонячних окулярів. Якщо довго і часто дивитися неозброєним оком на сонце, можна отримати опік сітківки і погіршення зору. Сонячні окуляри є повноцінним засобом захисту в цьому сенсі.

Читання в темряві. Читання в сутінках призводить до стомлюваності і втоми очей. Читати, працювати за комп'ютером або переглядати контент в телефоні слід при рівномірному і яскравому світлі, комфортному для очей.

Читання лежачи. Ті, хто любить читати лежачи, особливо на спині, отримують приблизно той же ефект, як і при читанні або перегляду відео в транспорті. Очам доводиться весь час пристосовуватися до мінливого світла, фокусуючись на тексті. При читанні або перегляді відео лежачи, коли людина тримає книгу або гаджет в руках, відстань від очей до об'єкта постійно змінюється, хоч і непомітно. Тому очі мають постійно змінювати фокусування, навіть не зважаючи на те, що це фізіологічно неправильний кут огляду.

Лікарі закликають регулярно проходити профілактичний огляд у офтальмолога і своєчасно звертатися до фахівця у випадку появи проблем із зором.

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