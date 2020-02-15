На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи
-
- 17
Xiaomi уже давно випускає ноутбуки, а тепер в асортименті компанії з'явився моноблок. Модель Ningmei CR600 була представлена на краудфандинговому майданчику Youpin. Комп'ютер пропонується у декількох модифікаціях і стартує за ціною майже $ 500. А в подарунок до нього йдуть всі необхідні аксесуари.
Ningmei CR600 оснащується 23,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і досить тонкими рамками зверху і з боків.
Розклали по полицях: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?
Екран повертається на 90 градусів і має регулювання по висоті в діапазоні 0-130 мм. З передбачених роз'ємів – чотири USB 3.0 Type-A, два USB 2.0 Type-A, Ethernet, кардрідер, аудіоджек і HDMI.
Моноблок випускається в декількох варіантах – з процесором Intel Core i3-9100 або шестиядерним Intel Core i5-9400. За запевненням виробника, потужності комп'ютера вистачає для роботи в Adobe Photoshop і AutoCAD, а також для запуску 95% сучасних ігор. Останнє викликає певний сумнів, оскільки відеокарта в пристрої тільки інтегрована – Intel HD Graphics 630.
Версії і ціни Ningmei CR600:
- Intel Core i3-9100 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 458
- Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 528
- Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 + HHD на 1 ТБ – $ 557
У комплекті з моноблоком пропонуються бездротові миша з клавіатурою, килимок для миші і накопичувач на 16 ГБ.
Читайте також: Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
11:44Учені назвали ще одну вагому причину пити зелений чай
-
11:30Alyosha та Vlad Darwin – Торнадо: слухати нову пісню та дивитися кліп
-
11:18За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи
-
11:00Подаруй мені щастя: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
10:46Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
10:18Науковці назвали вагому причину не відмовлятися від відпустки
-
10:04Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято
-
09:46З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами
-
09:18Meizu 17th Plus з 64 ГБ оперативної пам'яті показали на реальному фото
-
09:10MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
08:58Хлопець вирішив нагодувати 50 голодних акул: відео не для слабкодухих
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:14Tesla відкликала тисячі електромобілів: подробиці
-
08:00Еліна Іващенко – Get Up: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:00Стрітення Господнє 2020: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
21:53Apple почала продавати відновлені 16-дюймові MacBook Pro
-
21:22Гітарист Queen зіграв для австралійської коали: миле відео
-
21:1115 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
20:48Новий Volkswagen Golf GTD отримає "один з найчистіших двигунів у світі"
-
20:245 природних способів покращити сексуальний потяг
-
19:54MARUV похвалилася незвичайною колекцією взуття
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
-
14:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
-
11:00Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
-
07:15Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом