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За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи

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Xiaomi випускає не лише ноутбуки - фото 1
Xiaomi випускає не лише ноутбуки

Xiaomi уже давно випускає ноутбуки, а тепер в асортименті компанії з'явився моноблок. Модель Ningmei CR600 була представлена ​​на краудфандинговому майданчику Youpin. Комп'ютер пропонується у декількох модифікаціях і стартує за ціною майже $ 500. А в подарунок до нього йдуть всі необхідні аксесуари.

Ningmei CR600 оснащується 23,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і досить тонкими рамками зверху і з боків.

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Екран повертається на 90 градусів і має регулювання по висоті в діапазоні 0-130 мм. З передбачених роз'ємів – чотири USB 3.0 Type-A, два USB 2.0 Type-A, Ethernet, кардрідер, аудіоджек і HDMI.

За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи - фото 386181

Моноблок випускається в декількох варіантах – з процесором Intel Core i3-9100 або шестиядерним Intel Core i5-9400. За запевненням виробника, потужності комп'ютера вистачає для роботи в Adobe Photoshop і AutoCAD, а також для запуску 95% сучасних ігор. Останнє викликає певний сумнів, оскільки відеокарта в пристрої тільки інтегрована – Intel HD Graphics 630.

За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи - фото 386182

Версії і ціни Ningmei CR600:

  • Intel Core i3-9100 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 458
  • Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 528
  • Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 + HHD на 1 ТБ – $ 557

У комплекті з моноблоком пропонуються бездротові миша з клавіатурою, килимок для миші і накопичувач на 16 ГБ.

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Джерело: Gizchina
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