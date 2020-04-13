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Названі нові лікувальні властивості звичайних родзинок

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Родзинки - фото 1
Родзинки / replyua

З великого переліку сухофруктів, родзинки є найпоширенішими і найулюбленішими ласощами.

Цей сухофрукт застосовується як засіб проти недокрів’я, від лихоманки, при порушеннях травлення, при хворобах серця і нирок. Також родзинки будуть корисні людям при випаданні волосся.

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Ізюм корисний для вагітних жінок, у яких низький гемоглобін і дефіцит заліза. Серцево-судинна система також дуже прихильно відгукується на вживання родзинок, високий вміст калію і магнію зміцнює міокард, покращує провідність імпульсів і налагоджує скорочувальну роботу серця. Ізюм значно зменшує набряки і знижує артеріальний тиск.

Олеанолева кислота в родзинках – чудовий антиоксидант, він виступає в ролі пригнічувача бактерій, тому родзинки широко використовують при стоматологічних проблемах. Родзинки використовують і при захворюваннях дихальних шляхів як протикашльовий засіб, а також при лікуванні бронхіту, пневмонії, фарингіті.

Родзинки - фото 397714
Родзинки

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Джерело: replyua
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