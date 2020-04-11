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Медики розповіли, коли не варто пити гарячий чай

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Чай - фото 1
Чай / med2

У дитинстві матусі та бабусі намагалися збивати температуру за допомогою гарячих напоїв. І дійсно, вони кидали нас в піт і допомагали, щоправда, не надовго.

Експерти ж пояснили, чому не варто пити гарячі напої під час застуди та ангіни.

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Перш за все, гарячі напої подразнюють слизову оболонку рота та горла, але не допомагають одужати швидше. Пити потрібно багато, щоб вивести токсичні речовини, що утворюються в процесі життєдіяльності бактерій і вірусів, але це має бути не гарячий чай.

Медики розповіли, коли не варто пити гарячий чай - фото 246615
Медики розповіли, коли не варто пити гарячий чай / negativespace

Також запам'ятайте: чай або молоко, в яких ви розчиняєте мед, знищують його цілющі властивості. Запивати мед гарячим напоєм теж безглуздо – і з точки зору користі, і в плані смакових переваг продукту.

І ще забудьте про лимони та інші цитрусові на час хвороби – вони містять корисний вітамін С у величезній кількості, але засвоюється цей вітамін лише здоровим організмом. Кислоти, яких у цитрусових теж задосить, служать сприятливим середовищем для вірусів, як і цукровий наліт від солодкого чаю, що осідає на слизовій рота і гортані.

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Джерело: med2
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