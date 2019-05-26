Названі ноутбуки з найпотужнішими акумуляторами

Видання CNET провело тестування батарей ноутбуків 2019 року, і відібрало найкращі моделі з акумуляторами.

Час автономної роботи – одна з ключових особливостей, коли покупці починають вибирати собі ноутбук для особистого користування.

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Більш того, в гонитві за споживачем багато топових брендів роблять акцент саме на продуктивність, дизайн, товщину корпуса і інші речі, часто забуваючи про батарею. Але ж автономна робота для ноутбука це один з тих важливих параметрів, який дозволяє забути про зарядку під час тривалих лекцій або в дорозі: ніхто не хоче, щоб лептоп раптово вимкнулося у найбільш незручний момент.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Лабораторія видання CNET провела незалежне тестування батарей ноутбуків модельного ряду 2018 -2019 років, щоб з'ясувати їх час автономної роботи. Пропонуємо вам ознайомитися з рейтингом ТОП-5 найкращих ноутбуків з потужними батареями.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon LG Gram 15 Asus NovaGo LG Gram 14 2-in-1 Samsung Notebook 9 Pro

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