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Карантин Коронавірус

Названі несподівані психологічні наслідки самоізоляції

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Карантин - фото 1
Карантин / sciencenews

Психологи попереджають, що тривала ізоляція під час пандемії COVID-19 може викликати проблеми з психічним здоров'ям. Особливо сильно постраждати від самотності можуть люди похилого віку.

Експерти в галузі психічного здоров'я попереджають, що втрата повсякденних соціальних зв'язків пов'язана з негативними психологічними наслідками. І чим довше буде тривати соціальна ізоляція, тим більше психологічних проблем може виникнути у людини.

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Вчені провели огляд 24 досліджень, які вивчали психологічні наслідки карантину під час спалахів ГРВІ, грипу H1N1, вірусу Ебола та інших інфекційних захворювань, що сталися з початку 2000 років.

Такі фактори, як карантин тривалістю понад 10 днів, погана інформація про його причини і відсутність доступу до необхідних ресурсів і телекомунікаційних послуг, підвищували ризик виникнення психологічних проблем. Фахівці відзначають, що пом'якшення цих ризиків може знизити ймовірність виникнення проблем з психічним здоров'ям.

Фахівці попереджають, що серйозні проблеми можуть виникнути, коли ситуація виходить за рамки кількох тижнів. В цьому випадку вторинні наслідки пандемії, такі як рецесія, соціальні хвилювання і безробіття, можуть спровокувати непередбачувані і широко поширені проблеми психічного здоров'я.

Названі несподівані психологічні наслідки самоізоляції - фото 395805

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Джерело: sciencenews
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