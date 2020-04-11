Названі несподівані продукти, які можна зберігати в морозилці

Поквапилися купити продукти про запас або приготували більше, ніж треба? Не поспішайте викидати зайве, адже багато з них чудово зберігаються в морозильній камері.

Сир

Натріть на дрібній тертці і розділіть на порції. Мало хто знає, що сир можна спокійно зберігати в морозильній камері. Якщо покласти відразу великий шматок, то після розморожування він не буде розсипатися. Сир можна нарізати і шматочками, але в цьому випадку його необхідно покласти в контейнер і трохи присипати борошном.

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Горіхи

Морозилка врятує горіхи від згірклого присмаку. Щоб горіхи не набували прогірклий присмак, їм теж допоможе морозильна камера, яка не дасть зіпсуватися олії, що міститься в горіхах. Тому якщо ви купили велику кількість горіхів відразу гуртом, це хороший варіант зберегти їх довше.

Банани

Один з основних інгредієнтів для ранкових смузі. Любителі бананового хліба добре знають цей секрет. Заморожені стиглі банани – це справжня паличка-виручалочка, коли ви захочете спекти його. А ще банани заморожують для приготування смузі, тому що в такому вигляді їх легше подрібнити в блендері.

Рис

Залишки рису заощадять до 40 хвилин часу на приготування. Вважається, що рис втрачає свій смак після заморозки, але ви можете перевірити це самі, якщо раптом зварили занадто багато рису. Відварену крупу потрібно розкласти на таці, поставити в морозилку, а потім пересипати по пакетах. Рис можна додавати в супи, десерти або використовувати для плову.

Рис

Картопляне пюре

Картопляне пюре не втрачає смак після розморожування. Заморожене пюре найкраще розігрівати в духовці, а для того, щоб розморожувалося воно швидше, потрібно спершу сформувати з пюре невеликі кульки, скласти їх на таці і відправити в морозильну камеру.

Молоко

Молоко можна зберігати в морозильній камері 3 місяці. Головне, щоб при зберіганні не тріснула пляшка або інша упаковка, адже при заморожуванні рідина буде розширюватися. Щоб молоко розморозити, пляшку потрібно залишити при кімнатній температурі або поставити пляшку з молоком в теплу воду, щоб молоко розморозити швидше.

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