Кава з кокосовою олією: цей напій смачний і допоможе схуднути

Несподіване поєднання кави з кокосовою олією здатне спалювати жир на очах.

При додаванні кокосової олії в каву, ви не тільки насолодитеся прекрасним кавовим напоєм, але і перманентно будете скидати зайві кілограми абсолютно без будь-яких зусиль.

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Чим корисна кокосова олія? Вона насичена жиром, що підвищує активність клітин і їх зростання. Складається з тригліцеридів середнього ланцюга, який активує організм. Містить лауринову кислоту, яка лікує запалення в організмі і бореться із застудами. Жирні кислоти, які олія містить, допомагають позбавитися від зайвої ваги і зменшити апетит.

Як правильно готувати каву з кокосовою олією. Приготуйте свою каву і вилийте її в блендер. Після цього візьміть 1-3 столових ложок нерафінованої, органічної кокосової олії і змішайте рідину до пінистої основи.

Кава з кокосовою олією: цей напій допоможе схуднути

Також для смаку ви спокійно можете додати корицю або інший елемент, що зробить смак яскравішим і приємнішим. Починайте день з цього напою і результат буде вже через тиждень!

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