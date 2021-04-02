Названі неочевидні симптоми ослаблення імунітету

Як дізнатися, що ослаблена імунна система? На жаль, цього не можна відчути на дотик. За якими ж не найбільш очевидними ознаками можна припустити ослаблення захисних сил організму.

Постійна втома. Хронічна втома, особливо коли вона викликана сильним фізичним і психічним стресом, може швидко послабити захисну систему організму. Але разом з тим, постійне відчуття нестачі енергії є одним з найяскравіших ознак зниження імунітету. Про це пише pennmedicine.

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Щоб уникнути такого розвитку ситуації, рекомендується включати у свій повсякденний розпорядок заняття йогою (не менше 10-20 хвилин на день) і дихальних вправ, щоб відрегулювати нервову і зміцнити імунну систему.

Часто повторювані запалення або інфекції. Сьогодні герпес, завтра подразнення на шкірі, післязавтра кандидоз і так далі. Якщо у вас є такі невеликі проблеми, можливо, захисні сили організму дещо ослабли. Проконсультуйтеся з лікарем і докладете всіх зусиль до того, щоб вилікувати кожну проблему, а потім займайтеся питаннями підвищення імунітету.

Часті простудні захворювання. Напевно, про це багато хто і так здогадуються, і дійсно часті застуди можуть сигналізувати про ослаблення імунної системи, яка дозволяє вірусам проникати в організм і викликати такі симптоми, як кашель, чхання, нежить і гіпертермію.

Виразкові ураження шкіри і слизових. Ці захворювання можуть бути викликані стресом і нестачею вітамінів і мінералів на тлі того, що імунна система не функціонує в повну силу.

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