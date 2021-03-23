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Медики розповіли, скільки йоду треба організму і де його шукати
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За даними ВООЗ, одна третина населення планети страждає від дефіциту йоду і має підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це також поширене явище в Україні.
Забезпечення йодом організму особливо важливе для вагітних і годуючих мам. Дефіцит йоду в їх харчуванні може призвести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.
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Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може призводити до порушення концентрації уваги, труднощі в навчанні, перепадів настрою, швидкої стомлюваності і до надлишкової ваги. Йод в необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом всього життя.
Добова кількість йоду залежить від віку:
- 90-120 мкг / день потрібно дітям до 12 років
- для дорослих 150 мкг йоду на день
- вагітні та жінки, які годують груддю мають отримати 200-250 мкг / добу цього елемента.
Основні джерела йоду: ⠀
- водорості
- морська риба
- риб'ячий жир і морські молюски ⠀⠀
- червоне м'ясо
- яйця
- молоко
- овочі та фрукти
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