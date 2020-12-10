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Названі негативні наслідки роботи вдома

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Робота вдома - фото 1
Робота вдома / gettyimages

Вчені з Каліфорнійського університету в США провели дослідження, опитавши майже 1000 осіб, які у зв'язку з пандемією перейшли на віддалену роботу.

Виявилося, що більша частина людей (64%) стали відчувати себе значно гірше, у них з'явилися проблеми зі здоров'ям.

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Три чверті опитаних заявили, що їм потрібна психологічна допомога. Також респонденти зазначили, що під час ізоляції стали їсти більше шкідливої ​​їжі і майже відмовилися від фізичних навантажень. Ще однією проблемою стала відсутність правильного режиму дня і особистого простору.

При цьому тільки одна третина опитаних працювала на самоті. Люди скаржилися на те, що їх постійно відволікають домочадці і через це вони не можуть зосередитися на роботі. Найбільше не пощастило жінкам з дітьми. Багато з них впали в депресію, як показало опитування.

Названі негативні наслідки роботи вдома - фото 438614

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Джерело: journals.lww
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