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Названі небезпечні ознаки передозування кофеїном
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Кава прекрасно піднімає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, однак цей напій не такий вже й нешкідливий.
Медики відзначають, що більше 4 чашок кави на день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття.
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У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави і спосіб заварювання впливають на насичення організму кофеїном.
Медики назвали основні симптоми передозування кофеїном:
- дрібне тремтіння
- підвищене серцебиття
- сіпання ока
- нерегулярний серцевий ритм
- судоми в литкових м'язах, стегнах або плечах
- неприємні відчуття в області грудей
- занепокоєння
- стан паніки
- запаморочення
- непритомність
Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну. Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.
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