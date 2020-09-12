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Названі небезпечні ознаки передозування кофеїном

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Кава - фото 1
Кава / anews

Кава прекрасно піднімає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, однак цей напій не такий вже й нешкідливий.

Медики відзначають, що більше 4 чашок кави на день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття.

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У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави і спосіб заварювання впливають на насичення організму кофеїном.

Медики назвали основні симптоми передозування кофеїном:

  1. дрібне тремтіння
  2. підвищене серцебиття
  3. сіпання ока
  4. нерегулярний серцевий ритм
  5. судоми в литкових м'язах, стегнах або плечах
  6. неприємні відчуття в області грудей
  7. занепокоєння
  8. стан паніки
  9. запаморочення
  10. непритомність

Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну. Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.

Не зловживайте кавою - фото 425114
Не зловживайте кавою

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Джерело: braigran
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