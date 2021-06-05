Названі наслідки дефіциту Омега-3 в організмі

Суха шкіра, ламке і мляве волосся, швидкий занепад сил – ці ознаки вказують на нестачу в організмі поліненасичених жирних кислот. Але дефіцит Омега-3 також небезпечний для серцево-судинної системи.

Омега-3 – потужний антиоксидант, який дозволить кисню (вірніше, його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Цього разу вчені досліджували роль поліненасичених жирних кислот, як можливість профілактик захворювань серця і судин, пише healthline.

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На відміну від інших ненасичених жирних кислот Омега-3 є незамінними, тобто самостійно організмом людини не синтезуються. Ми маємо отримувати їх з харчових джерел: доведено, що нестача Омега-3 призводить до розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Про дефіцит Омега-3 в організмі часто говорить погіршення стану шкіри: сухість, чутливість або акне. Жири Омега-3 покращують цілісність шкірних бар'єрів, запобігаючи втраті вологи і захищаючи її від подразників, які можуть привести до поширених проблем.

Лідери з продуктів за вмістом поліненасичених жирних кислот, крім жирної морської риби (в тому числі і доступних анчоусів, скумбрії, тунця, оселедця), морепродукти, морські водорості, олія льону, авокадо, волоські горіхи.

Омега-3 / amway

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