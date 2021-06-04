Науковці розповіли, кому алкоголь шкодить більше, ніж іншим

Учені з Австралії провели нове дослідження і перевірили, як алкоголь впливає на печінку людей з нормальною вагою, з зайвими кілограмами та ожирінням. В експерименті використовувалися медичні дані та інформація про спосіб життя сотень тисяч людей з британського Біобанку.

Як пише Nature, були проаналізовані дані 465 осіб у віці від 40 до 69 років. При цьому за людьми спостерігали протягом 10 років. Учені порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою і з нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські медики – понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, в тиждень.

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Результати дослідження

Люди із зайвою вагою або ті, хто страждає на ожиріння, схильні до ризику розвитку алкогольної жирової хвороби печінки майже на 600% більше, ніж люди з нормальною вагою.

Їхній ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більший.

Зайва вага і ожиріння збільшували ризик (на 50%) розвитку хвороб печінки у людей, які вживали алкоголь, але не перевищували рекомендовану норму.

Автори дослідження вважають, що люди із зайвою вагою та ожирінням повинні з більшою обережністю ставиться до вживання алкоголю. Крім того, краще пити набагато менше, ніж говориться у рекомендаціях.

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