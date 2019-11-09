Названі найзахищеніші від крадіжки авто

Автомобілі концерну Volkswagen Group – Audi, Volkswagen і Skoda – оснащують іноді окремими брелоками сигналізації, які переводять всі керівні блоки у "сплячий" режим.

Цим можуть похвалитися і баварські BMW.

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Японці пішли іншим шляхом – в Subaru, наприклад, на деяких моделях встановлюють пін-код для запуску двигуна. Експерти з Thatcham Research протестували кілька моделей і прийшли до висновку, що Audi A6 Allroad, BMW 1 серії, BMW 8 серії, BMW X6, Ford Puma і Volkswagen Passat дуже складно викрасти не маючи ключа.

Audi A6

BMW

Багато що залежить і від самого власника автомобіля. Так, щоб убезпечити свій транспортний засіб від викрадення, експерти радять використовувати блокування керма і трекер. Крім того, замикаючи машину, треба прислухатися до звуку замків. Камери відеоспостереження і гараж також змусять зловмисників подумати двічі.

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