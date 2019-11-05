Мале карпатське кільце: в Україні побудують нове шосе, як з'єднає 3 області

Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області працюють над розробкою проєкту шосе "Мале карпатське кільце", яке має об'єднати популярні в цих регіонах курорти. Вартість дороги оцінюють у мільярд гривень, а її протяжність має скласти близько 100 кілометрів.

Траса "Мале карпатське кільце" має спростити пересування між туристичними локаціями Західної України. До прикладу, зараз дорога зі Славського до Пилипця займає близько трьох годин, а після завершення будівництва нового шосе вона скоротиться до пів години.

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Автори проєкту зазначають, що деякі відрізки майбутнього кільця уже збудовані, але деякі доведеться зводити з нуля. У перспективі від нової траси будуть відходити дороги-промені у різні важливі напрямки регіону.

До літа 2020 року в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях планують розробити спільну проєктну документацію та отримати фінансування з бюджету. Якщо все піде за планом, кільце планують побудувати за три роки. Детальна карта майбутньої дороги буде створена протягом місяця.

Гроші ж на зведення шосе розраховують отримати з програми Кабміну, яка передбачає виділення 2 мільярдів гривень на розвиток Карпатського регіону. Також кошти планують шукати в об'єднаних територіальних громад і місцевих общин обласного значення.

Ймовірно, до проєкту також залучать приватні компанії, які розвивають свій туристичний бізнес у цих областях та зацікавлені у будівництві якісної дороги.

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