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Названі найвпливовіші фільми США: ви здивуєтеся

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Кадр з мультфільму Шрек - фото 1
Кадр з мультфільму Шрек

До Національного реєстру фільмів США включили 25 нових картин, які мають культурне, історичне чи естетичне значення.

Зокрема, до реєстру увійшли фільм "Заводний апельсин" Стенлі Кубрика, бойовик "Світ Світбек: пісня мерзотника" Мелвіна Ван Піблза, "Losing Ground" Кетрін Коллінз, "Темний лицар" Крістофера Нолана, комедія "Брати Блюз" з Деном Ейкройдом і Джоном Белуші, "Клуб Буена Віста" Віса Вендерса, "Повелитель бурі" Кетрін Бігелоу, мультфільм "Шрек" і інші.

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Відзначається, що сім з включених до реєстру стрічок зняті темношкірими режисерами, дві – жінками. "Національний реєстр фільмів – це важливий запис американської історії, культури і творчості, відображена в одній з найбільших форм американського мистецтва, в нашому кінематографічному досвіді", – зазначила бібліотекар Конгресу Карла Хайден.

Твори для реєстру щорічно відбирають у Бібліотеці конгресу на підставі пропозицій глядачів і після обговорення з кураторами реєстру і членами Національної ради зі збереження фільмів. Наприклад, в цьому році було розглянуто більше 5 500 найменувань, номінованих громадськістю.

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Джерело: hollywoodreporter
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