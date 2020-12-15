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Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
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Платформа OnBuy серед своїх юзерів провела голосування, в результаті якого склала рейтинг фільмів, які є найеротичнішими стрічками в історії кіно. І, зрозуміло, перелік не обійшовся без "Основного інстинкту" та "Жорстоких ігор", проте є й багато інших.
Основний інстинкт
Головний герой детектив Нік Каррен веде розслідування жорстокого вбивства багатої рок-зірки, під час якого у нього зав'язуються стосунки з головною підозрюваною – загадковою письменницею Кетрін Трамелл.
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50 відтінків сірого
Трилогія "50 відтінків сірого" є еротичним романом британської письменниці Е. Л. Джеймс. Він розповідає про історію відносин між підприємцем Крістіаном Греєм і випускницею університету Анастейшею Стіл.
Життя Адель
Історія про юну дівчину, яка зустрічає жінку з незвичайною зовнішністю. Під враженням від нового знайомства дівчина вирішує, що їй теж необхідно пофарбувати волосся в яскраво-синій відтінок. В результаті Адель полюбила не тільки новий колір, але і володарку синього волосся.
З широко заплющеними очима
Білл і Еліс Харфорд – подружня пара, що справляє враження щасливих людей, які живуть своїм розміреним життям в повному достатку. Але за ідеальними відносинами ховаються потоки ревнощів, незадоволеності і таємних бажань.
Жорстокі ігри
Себастьян – щасливий серцеїд, який спокушає дівчат і потім їх кидає. Свої пригоди він фіксує в особистому щоденнику. Його сестра Кетрін теж розважає себе різноманітними інтрижками. Їх об'єднує цинізм і амбітність.
Повний список найпопулярніших фільмів з "полуничкою"
- "Основний інстинкт";
- "50 відтінків сірого";
- "Життя Адель";
- "З широко заплющеними очима";
- "Жорстокі ігри";
- "Пов'язана";
- "Краса по-американськи";
- "Секретарка";
- "Секс по дружбі";
- "Більше, ніж секс";
- "Непристойна пропозиція";
- "Скандальний щоденник";
- "Вікі Крістіна Барселона".
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