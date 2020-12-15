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Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно

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Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно - фото 1

Платформа OnBuy серед своїх юзерів провела голосування, в результаті якого склала рейтинг фільмів, які є найеротичнішими стрічками в історії кіно. І, зрозуміло, перелік не обійшовся без "Основного інстинкту" та "Жорстоких ігор", проте є й багато інших.

Основний інстинкт

Головний герой детектив Нік Каррен веде розслідування жорстокого вбивства багатої рок-зірки, під час якого у нього зав'язуються стосунки з головною підозрюваною – загадковою письменницею Кетрін Трамелл.

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50 відтінків сірого

Трилогія "50 відтінків сірого" є еротичним романом британської письменниці Е. Л. Джеймс. Він розповідає про історію відносин між підприємцем Крістіаном Греєм і випускницею університету Анастейшею Стіл.

Життя Адель

Історія про юну дівчину, яка зустрічає жінку з незвичайною зовнішністю. Під враженням від нового знайомства дівчина вирішує, що їй теж необхідно пофарбувати волосся в яскраво-синій відтінок. В результаті Адель полюбила не тільки новий колір, але і володарку синього волосся.

З широко заплющеними очима

Білл і Еліс Харфорд – подружня пара, що справляє враження щасливих людей, які живуть своїм розміреним життям в повному достатку. Але за ідеальними відносинами ховаються потоки ревнощів, незадоволеності і таємних бажань.

Жорстокі ігри

Себастьян – щасливий серцеїд, який спокушає дівчат і потім їх кидає. Свої пригоди він фіксує в особистому щоденнику. Його сестра Кетрін теж розважає себе різноманітними інтрижками. Їх об'єднує цинізм і амбітність.

Повний список найпопулярніших фільмів з "полуничкою"

  • "Основний інстинкт";
  • "50 відтінків сірого";
  • "Життя Адель";
  • "З широко заплющеними очима";
  • "Жорстокі ігри";
  • "Пов'язана";
  • "Краса по-американськи";
  • "Секретарка";
  • "Секс по дружбі";
  • "Більше, ніж секс";
  • "Непристойна пропозиція";
  • "Скандальний щоденник";
  • "Вікі Крістіна Барселона".

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Джерело: thesun
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