Надя Дорофєєва спокусила Instagram відвертим фото

Солістка української поп-групи Время и стекло Надя Дорофєєва потішила фанатів знімком з мінімумом одягу, на якому добре видно її фігура. Фото співачка опублікувала в своєму Instagram.

На знімку Дорофєєва позує в гримерці, сидячи на столику. На артистці надіті оброблений стразами топ, такий самий блискучий обруч, чорні шортики з високою талією і щільні панчохи.

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Дорофєєва підписала фото фразою: "Добре бути неслухняною". У коментарях підтягнулися знаменитості. Джамала, а також колишня дружина Потапа, продюсер Ірина Горова залишили смайлики у вигляді вогників полум'я. А співачка Юліана Караулова оцінила фото сердечком.

Звичайні користувачі хвалять Надю за сміливий і гарячий образ.

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