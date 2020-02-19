Названі найшкідливіші ранкові звички

Медики перерахували три дуже шкідливі звички, з яких людина часто починає свій день.

Однією з них стало вживання кави відразу після пробудження. Організм людини виробляє гормон стресу кортизол з 8 до 9 години ранку. Прийом кави провокує ще більший ріст його змісту, що призводить до негативних ефектів.

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Ще одна шкідлива звичка перевіряти телефон відразу після пробудження. Це підвищує рівень стресу і провокує напругу. Медики радять залишати телефон на ніч в іншій кімнаті. "Не перевіряйте електронні листи і текстові повідомлення, поки не закінчите зі сніданком або іншими ранковими заняттями", – пишуть експерти.

Також шкідливо вранці не робити зарядку. Не можна змушувати м'язи і суглоби швидко включитися в роботу. "Ігнорувати розтяжку шкідливо. Користь для здоров'я від розтягування численна: це поліпшення постави, посилення кровотоку, зменшення болю", – вважають експерти.

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