Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

4 корисні звички, які насправді можуть нашкодити

  • 40
Корисні звички, які можуть нашкодити - фото 1
Корисні звички, які можуть нашкодити

Є чимало крутих звичок, які можуть кардинально змінити життя на краще. Але навіть найкращі традиції можуть завдавати шкоди, якщо ними зловживати.

Звичка надто уважно чистити зуби. Саме любов обирати щітки сильної жорсткості та полірувати зуби призводить до того, щоб збільшуються шанси потрапити до стоматолога зі скаргами на емаль та ясна.

І ще: Як сон впливає на кар'єру: несподіване дослідження

Багато сну. Ні для кого не таємниця, що кожна доросла людина потребує якісного сну тривалістю у 7-8 годин. Однак дехто вирішує, що недосип упродовж тижня можна компенсувати на вихідних, тому збиваються біоритми.

Корисні звички, які можуть нашкодити - фото 386706
Корисні звички, які можуть нашкодити

Клітковина в раціоні. Це справді корисна звичка, але мало хто здогадується, що трапеза з клітковиною потребує і підтримки водного балансу. Це необхідно для нормальної роботи органів травлення.

Фізична активність. Ніхто не посперечається, що для довгого життя і міцного здоров'я необхідні регулярні заняття спортом. Однак навіть спортзал не варто відвідувати кожного дня, адже м'язи потребують відпочинку та часу на відновлення.

Корисні звички, які можуть нашкодити - фото 386707
Корисні звички, які можуть нашкодити

Читайте також: 5 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
  • 15 лютого, 17:21
  • 1235
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 352
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • 16 лютого, 18:50
  • 1552
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради