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4 корисні звички, які насправді можуть нашкодити
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Є чимало крутих звичок, які можуть кардинально змінити життя на краще. Але навіть найкращі традиції можуть завдавати шкоди, якщо ними зловживати.
Звичка надто уважно чистити зуби. Саме любов обирати щітки сильної жорсткості та полірувати зуби призводить до того, щоб збільшуються шанси потрапити до стоматолога зі скаргами на емаль та ясна.
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Багато сну. Ні для кого не таємниця, що кожна доросла людина потребує якісного сну тривалістю у 7-8 годин. Однак дехто вирішує, що недосип упродовж тижня можна компенсувати на вихідних, тому збиваються біоритми.
Клітковина в раціоні. Це справді корисна звичка, але мало хто здогадується, що трапеза з клітковиною потребує і підтримки водного балансу. Це необхідно для нормальної роботи органів травлення.
Фізична активність. Ніхто не посперечається, що для довгого життя і міцного здоров'я необхідні регулярні заняття спортом. Однак навіть спортзал не варто відвідувати кожного дня, адже м'язи потребують відпочинку та часу на відновлення.
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