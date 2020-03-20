Названі найщасливіші країни світу

В ООН представили рейтинг найщасливіших країн світу. В оновленому ТОПі Україна піднялася на десять пунктів, але все одно розташована у другій сотні країн.

Третій рік поспіль рейтинг найщасливіших країн очолила Фінляндія. Далі у переліку розмістилися Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія і Люксембург.

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Всього до рейтингу потрапили 156 країн. Фахівці враховували тривалість життя, соціальну підтримку населення, корупцію та інші показники.

Відзначається, що Великобританія зайняла 13 місце, Німеччина – 17, США розташувалися на 18 сходинці, а Франція зайняла 23 місце в рейтингу. Україна зайняла в оновленому рейтингу 123 рядок, що на десять позицій краще, ніж минулого року. При цьому, Молдова розмістилася на 70 сходинці, а Білорусь – на 75.

Найбільш нещасливими країнами названі Афганістан, Південний Судан, Зімбабве, Руанда, Центральноафриканська Республіка, Танзанія, Ботсвана, Ємен, Малаві і Індія.

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