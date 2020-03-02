Названі найпотужніші Android-смартфони лютого: результати бенчмарків

Розробники популярного китайського бенчмарку Master Lu опублікували список найпотужніших Android-смартфонів за лютий 2020 року. У ньому представлені нові моделі, анонсовані протягом місяця. Цікаво, що результати деяких моделей викликають питання.

За версією Master Lu, найпотужнішим смартфоном лютого з результатом 518 184 балів став Samsung Galaxy S20 Ultra. Майже на 40 000 балів менше набрали Galaxy S20 + і Galaxy S20, що посіли друге і третє місце відповідно.

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Далі розташувалися realme X50 Pro 5G, Xiaomi Mi10 Pro, iQOO 3 5G, ZTE Axon 10s Pro і Xiaomi Mi10. На дев'ятому місці вельми несподівано розташувався Samsung Galaxy Z Flip з торішнім процесором Snapdragon 855+. Після нього йде HUAWEI Mate Xs, а потім vivo Z6 5G з процесором Snapdragon 765G, який виявився потужнішим за Sony Xperia 1 II на Snapdragon 865. На 13-му місці розташувався Sony Xperia 10 II, всередині якого встановлено Snapdragon 665, а замикає рейтинг Sharp Aquos R5G з топовим Snapdragon 865.

Неясно, яким чином моделі середнього рівня опинилися потужнішими за флагманів. Це може бути пов'язано з проблемами оптимізації як самого бенчмарку, так і нових смартфонів.

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