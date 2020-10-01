Названі найпоширеніші хвороби серед українців

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про найчастіші хвороби серед українців. Йдеться про недуги системи кровообігу, від яких тільки в перші пів року 2020 померло 228 тисяч наших співгромадян.

Зараз до цієї проблематики особливо прикута увага Національної служби здоров'я України.

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У НСЗУ розповіли, що лікар первинної ланки (сімейний) зобов'язаний надати пацієнтові з такими скаргами ряд послуг: виміряти тиск, оцінити загальний стан серцево-судинного ризику, зробити електрокардіограму, взяти аналіз крові тощо.

"За необхідності лікар випише направлення на консультацію до фахівця або додаткові дослідження. У направленні послуги безкоштовні", – повідомили в НСЗУ. Якщо ж у вас стався інфаркт або інсульт, то необхідно викликати швидку. Знову ж таки всі послуги є безкоштовними. Бригада швидкої має доставити пацієнта в ту медустанову, яка уклала договір з НСЗУ на лікування інфаркту або інсульту. У медустанові пацієнтові надається безоплатно весь комплекс допомоги.

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