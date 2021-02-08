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Названі найпопулярніші уживані автомобілі січня серед українських водіїв

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Найпопулярніші уживані автомобілі - фото 1
Найпопулярніші уживані автомобілі / autopark

У січні 2021 року на українські номери перейшли 25,6 тисячі іномарок з пробігом в інших країнах. Це в 4,5 раза більше, ніж нових автомобілів, зареєстрованих за той же період.

Автомобілі, які старші за 10 років охопили 45% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2021 року авто з пробігом, третина реєстрацій б/у припала на машини виготовлені від 6 до 10 років назад і 22% на відносно молоді автомобілі – не старше 5 років.

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Найпопулярнішим на ринку імпортованих вживаних авто став Renault Megane – протягом минулого місяця власниками цієї моделі стали +1577 українців. На другому місці Volkswagen Passat, на якому свій вибір зупинили +1369 автомобілістів. Skoda Octavia обрали +1287 осіб, і це третій результат. Четверта позиція у Volkswagen Golf – +1176 реєстрацій. Замикає п'ятірку найзатребуваніших б/у іномарок – Ford Focus. У січні 986 цих авто поміняли свої іноземні номери на українські.

Названі найпопулярніші уживані автомобілі січня серед українських водіїв - фото 446768

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Джерело: ukrautoprom
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