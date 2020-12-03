CHEMIA – Це наш час: гурт Бальчуна випустив потужну пісню українською

Світ сильно змінився за цей рік, тема свободи стала як ніколи актуальною у зв’язку з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями. Не оминула цю тему зокрема і польська група CHEMIA.

Вже традиційно пісня Це наш час стала адаптацією оригінальної англомовної роботи групи, цього разу нової композиції CHEMIA – Modern Times, яка є першим синґлом з їхнього майбутнього альбому, вихід якого заплановано на початок наступного року. Пісня була створена групою у співавторстві з Енді Тейлором (Andy, колишнім гітаристом Duran Duran.

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"Пісня про свободу. Про те, що треба виходити на вулицю і робити те, що хочеш. Не треба боятися починати великі справи, адже це наш час", – пояснює лідер CHEMIA Войцех Бальчун. Українську версію тексту Це наш час, абсолютно оригінальну лірику, а не переклад, зробив Микола Нємцов, автор текстів для всіх попередніх україномовних пісень CHEMIA. Його варіант лірики було взято за основу, а до створення остаточної версії україномовного тексту доклалися також вокаліст Чумацького Шляху Сергій Строян і лідер МЕРІ Віктор Винник.

В оригіналі створенням кліпу займалися британський режисер із Манчестера Адам Беркер та компанія Video Ink. А вже український варіант з відзнятого матеріалу монтувався у нас в Україні. Його зробив Тарас Мойсак. За сюжетом відео учасники групи, як старі друзі зустрічаються і рухаються вперед на раритетному автомобілі 60-х років минулого століття.

CHEMIA – "Це наш час": слухайте нову потужну композицію гурту

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