Дивні смайлики їжі і що вони значать

Смайликів існує величезна кількість і кожен день додаються нові. Деякі з них дуже легко зрозуміти, а от деякі – вводять багатьох у ступор. Розгляньмо цікаві емодзі їжі.

Місячний пряник. Це випічка, яку готують на честь китайського свята середини осені. Такий пряник називається юебін і в Китаї він вважається незамінним делікатесом.

Заварний крем. Популярний десерт, який готують з яєць, цукру і молока або вершків.

Печиво з передбаченнями. Багато хто вважає, що це печиво прийшло до нас з Китаю, але це не так. Цей смаколик з'явився в США в китайських і японських ресторанах на початку XX століття.

Струганий лід. Десерт, популярний на Гавайських островах. Лід в буквальному сенсі стругають, за рахунок чого він легко просочується солодким сиропом, з яким його і подають.

Данго. Японська їжа, яку дуже часто можна побачити у вуличних забігайлівках. Готують його з рисової муки, крохмалю, цукру і води. Данго дуже популярний у японців, і його їдять як із солодкими, так і з солоними соусами.

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