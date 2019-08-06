Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Дивні смайлики їжі і що вони значать

  • 17
Смайлики їжі, або ні - фото 1
Смайлики їжі, або ні / lifehacker

Смайликів існує величезна кількість і кожен день додаються нові. Деякі з них дуже легко зрозуміти, а от деякі – вводять багатьох у ступор. Розгляньмо цікаві емодзі їжі.

Місячний пряник. Це випічка, яку готують на честь китайського свята середини осені. Такий пряник називається юебін і в Китаї він вважається незамінним делікатесом.

Дивні смайлики їжі і що вони значать - фото 345997

Заварний крем. Популярний десерт, який готують з яєць, цукру і молока або вершків.

Дивні смайлики їжі і що вони значать - фото 345999

Печиво з передбаченнями. Багато хто вважає, що це печиво прийшло до нас з Китаю, але це не так. Цей смаколик з'явився в США в китайських і японських ресторанах на початку XX століття.

Дивні смайлики їжі і що вони значать - фото 346000

Струганий лід. Десерт, популярний на Гавайських островах. Лід в буквальному сенсі стругають, за рахунок чого він легко просочується солодким сиропом, з яким його і подають.

Дивні смайлики їжі і що вони значать - фото 346001

Данго. Японська їжа, яку дуже часто можна побачити у вуличних забігайлівках. Готують його з рисової муки, крохмалю, цукру і води. Данго дуже популярний у японців, і його їдять як із солодкими, так і з солоними соусами.

Дивні смайлики їжі і що вони значать - фото 346002

Читайте також: Запіканка з рисом і кабачками: смачно і швидко

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
  • 04 серпня, 17:50
  • 830
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2731
ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
  • Вчора, 15:30
  • 637
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології