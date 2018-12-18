Названі найпопулярніші питання про секс

Американський журнал Maxim назвав найпопулярніші питання про секс.

Видання склало список найактуальніших для чоловіків і жінок питань про секс спільно з Софією Франклін і Олександрою Купер – ведучими нового підкасту Call Her Daddy, створеного спільно з сатиричним блогом про спортивну та поп-культуру Barstool Sports.

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За даними Maxim, чоловіків і жінок цікавлять різні теми про секс. Зокрема, жінки найчастіше цікавляться тим, які "брудні" фрази краще використовувати під час інтимної близькості, водночас як для чоловіків найактуальнішими темами є знайомство з дівчиною і як зробити так, щоб вона погодилася зайнятися з ним сексом.

Чим цікавляться жінки та чоловіки

Також додається, що опитування сайту знайомств Saucy Dates за участю понад 5 тисяч респондентів показало, що 76% чоловіків хочуть, щоб їхні партнерки були більш балакучими у ліжку і не соромилися озвучувати свої "найбрудніші" фантазії.

Крім того, за словами Франклін, чоловіки часто задають питання про оральний секс, цікавлячись переважно тим, як зробити так, щоб жінка отримала максимальне задоволення.

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