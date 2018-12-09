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Науковці назвали чинники, які безпосередньо впливають на вподобання у сексі

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На сексуальні вподобання впливає безліч чинників - фото 1
На сексуальні вподобання впливає безліч чинників / independent

У Сполучених Штатах вийшла книжка доктора психології Арі Такмена "Скажи, чого хочеш: наука сексуального бажання і як вона може покращити статеве життя". Вона заснована на глибокому дослідженні, організованому Джастіном Лемиллером.

Для нього були проведені інтерв'ю з понад 4000 осіб. Кожному ставили 350 запитань про всі аспекти, пов'язані з особливостями особистостей і порушеннями сексуального інтересу.

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Доктор психології Арі Такмен поговорив про проведене дослідження з Джастіном Леміллером для свого блогу на ресурсі "Психологія сьогодні" (Psychology Today) і дізнався про те, як демографічні параметри – стать, вік, політичні уподобання і так далі – впливають на нашу сексуальність.

Леміллер виявив, що все – від статі, віку і до релігійних переконань чи політичних уподобань – впливає на сексуальні фантазії людей. Опитані чоловіки частіше фантазували про груповий секс, натомість жінки більше мріяли про емоційний і романтичний секс.

Молодші респонденти більше фантазували про БДСМ-досвід, натомість учасники старшого віку мали схильність до групового сексу. Релігійні та політично консервативні респонденти часто повідомляли про табуйовані їх ідеологією або вірою бажання.

Леміллер з'ясував, що найбільш зацікавлена ​​в груповому сексі вікова категорія – люди, яким у районі 40-50 років. Молодь про такий сексуальний досвід не фантазує.

Молодь частіше фантазує про БДСМ - фото 294234
Молодь частіше фантазує про БДСМ / Popsugar

Джастін Леміллер пояснює це так: "Секс – будь-який секс – це щось нове для молоді, адже вони ще порівняно недовго ним займаються. Їм просто не треба займатися ним з купою інших людей, щоб отримувати захват від процесу. Але коли люди стають старшими і входять в довгострокові стосунки (як правило, моногамні), їм не вистачає новизни у сексуальному житті. Цю новизну здатний привнести груповий секс".

Леміллер розповів, що до початку роботи над книгою він очікував, що фантазії чоловіків і жінок будуть помітно відрізнятися, але в них виявилося досить багато спільного. Наприклад, у чоловічих мріях була сильна емоційна складова. Найчастіше вони описували свої фантазії як спосіб задовольнити емоційну потребу, в першу чергу – відчути себе бажаним, потрібним і компетентним.

Леміллер: "Чоловічі фантазії – це не беземоційні механічні секс-акти, як припускає більшість. І з іншого боку, жіночі фантазії були більш схильні до пригод, ніж можна подумати. Більшість жінок фантазувати про груповий секс, БДСМ і випробування нових сексуальних практик у ліжку".

Леміллер виявив зв'язок між низькою самооцінкою та схильністю до БДСМ-фантазій. Однак, за його словами, існує різниця між людьми, що мріють про БДСМ, і тими, хто дійсно користується подібними практиками. Ті, хто дійсно займалися сексом з елементами БДСМ, володіли більш високою самооцінкою та рідше стикалися з проявом сорому та самоосуду, ніж ті, хто просто фантазував про це.

Леміллер: "Мені здається, що люди, які навчилися приймати свої сексуальні бажання і впроваджувати їх у своє життя, живуть більш тверезо, ніж ті, хто пригнічують і намагаються втекти від себе".

Джастін Леміллер вважає, що у сексуальних фантазій складна система формування, на яку впливає безліч факторів. Для того щоб по-справжньому зрозуміти бажання і їх основу, варто дивитися на всю сукупність особистості людини, ніж на окремі риси.

Леміллер: "У двох людей з високим ступенем ймовірності може існувати однакова фантазія, але у кожного на неї буде своя причина. Точно також у двох людей можуть бути схожі демографічні риси, наприклад релігійне виховання, але ніяких зв'язків щодо сексуальних фантазій не буде – просто тому, що у них різні характери".

Яких висновків можна дійти після дослідження доктора Леміллера?

По-перше, на нашу сексуальність впливають параметри нашої особистості, занять і життєвого досвіду. Сексуальність – найважливіша частина нас самих, а не якась окрема загадкова сила.

По-друге, навіть в разі сильних збігів всі ми – індивідуальності, які все життя вчаться поєднувати свою сексуальність з аспектами решті життя. І бажання, так само як і ми самі, змінюються з роками.

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Джерело: mhealth
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