На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали чинники, які безпосередньо впливають на вподобання у сексі
-
- 38
У Сполучених Штатах вийшла книжка доктора психології Арі Такмена "Скажи, чого хочеш: наука сексуального бажання і як вона може покращити статеве життя". Вона заснована на глибокому дослідженні, організованому Джастіном Лемиллером.
Для нього були проведені інтерв'ю з понад 4000 осіб. Кожному ставили 350 запитань про всі аспекти, пов'язані з особливостями особистостей і порушеннями сексуального інтересу.
І ще: Науковці пояснили, чому деякі жінки більш байдужі до сексу
Доктор психології Арі Такмен поговорив про проведене дослідження з Джастіном Леміллером для свого блогу на ресурсі "Психологія сьогодні" (Psychology Today) і дізнався про те, як демографічні параметри – стать, вік, політичні уподобання і так далі – впливають на нашу сексуальність.
Леміллер виявив, що все – від статі, віку і до релігійних переконань чи політичних уподобань – впливає на сексуальні фантазії людей. Опитані чоловіки частіше фантазували про груповий секс, натомість жінки більше мріяли про емоційний і романтичний секс.
Молодші респонденти більше фантазували про БДСМ-досвід, натомість учасники старшого віку мали схильність до групового сексу. Релігійні та політично консервативні респонденти часто повідомляли про табуйовані їх ідеологією або вірою бажання.
Леміллер з'ясував, що найбільш зацікавлена в груповому сексі вікова категорія – люди, яким у районі 40-50 років. Молодь про такий сексуальний досвід не фантазує.
Джастін Леміллер пояснює це так: "Секс – будь-який секс – це щось нове для молоді, адже вони ще порівняно недовго ним займаються. Їм просто не треба займатися ним з купою інших людей, щоб отримувати захват від процесу. Але коли люди стають старшими і входять в довгострокові стосунки (як правило, моногамні), їм не вистачає новизни у сексуальному житті. Цю новизну здатний привнести груповий секс".
Леміллер розповів, що до початку роботи над книгою він очікував, що фантазії чоловіків і жінок будуть помітно відрізнятися, але в них виявилося досить багато спільного. Наприклад, у чоловічих мріях була сильна емоційна складова. Найчастіше вони описували свої фантазії як спосіб задовольнити емоційну потребу, в першу чергу – відчути себе бажаним, потрібним і компетентним.
Леміллер: "Чоловічі фантазії – це не беземоційні механічні секс-акти, як припускає більшість. І з іншого боку, жіночі фантазії були більш схильні до пригод, ніж можна подумати. Більшість жінок фантазувати про груповий секс, БДСМ і випробування нових сексуальних практик у ліжку".
Леміллер виявив зв'язок між низькою самооцінкою та схильністю до БДСМ-фантазій. Однак, за його словами, існує різниця між людьми, що мріють про БДСМ, і тими, хто дійсно користується подібними практиками. Ті, хто дійсно займалися сексом з елементами БДСМ, володіли більш високою самооцінкою та рідше стикалися з проявом сорому та самоосуду, ніж ті, хто просто фантазував про це.
Леміллер: "Мені здається, що люди, які навчилися приймати свої сексуальні бажання і впроваджувати їх у своє життя, живуть більш тверезо, ніж ті, хто пригнічують і намагаються втекти від себе".
Джастін Леміллер вважає, що у сексуальних фантазій складна система формування, на яку впливає безліч факторів. Для того щоб по-справжньому зрозуміти бажання і їх основу, варто дивитися на всю сукупність особистості людини, ніж на окремі риси.
Леміллер: "У двох людей з високим ступенем ймовірності може існувати однакова фантазія, але у кожного на неї буде своя причина. Точно також у двох людей можуть бути схожі демографічні риси, наприклад релігійне виховання, але ніяких зв'язків щодо сексуальних фантазій не буде – просто тому, що у них різні характери".
Яких висновків можна дійти після дослідження доктора Леміллера?
По-перше, на нашу сексуальність впливають параметри нашої особистості, занять і життєвого досвіду. Сексуальність – найважливіша частина нас самих, а не якась окрема загадкова сила.
По-друге, навіть в разі сильних збігів всі ми – індивідуальності, які все життя вчаться поєднувати свою сексуальність з аспектами решті життя. І бажання, так само як і ми самі, змінюються з роками.
Читайте також: Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом
-
21:51Швидка зарядка, сер! Apple вирішила підзаробити на своїх клієнтах
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
20:51Стало відомо, коли Lexus покаже свій екстремальний RC F Track Edition
-
20:19Повернення колишньої: з'явилися нові подробиці фільму про Бонда
-
19:50Науковці назвали чинники, які безпосередньо впливають на вподобання у сексі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Xiaomi Mi A1 отримав фінальну версію Android 9.0 Pie
-
18:53Науковці назвали продукт, який необхідно їсти гіпертонікам
-
18:23Volkswagen показав тизер нового Golf
-
17:53Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018
-
17:27Microsoft працює над новою "легкою" ОС
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
16:49Павло Зібров застрахував свою гідність: сума вас вразить
-
16:36Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
16:13Науковці назвали побутові засоби, які негативно впливають на чоловічу силу
-
15:51Учені назвали найкращий вік для створення сім'ї
-
15:34iPhone XS тепер можна купити за 699 доларів, але є одна умова
-
15:17Академія Амбрелла: тизер серіалу за коміксами лідера My Chemical Romance
-
14:56Учені пояснили, чому в одних країнах люди усміхаються частіше, а в інших ні
-
14:34Подруга "Залізної людини" Гвінет Пелтроу вразила новою фотосесією
-
14:13Смартфони Nokia увійшли до п'ятірки найкращих у Європі
-
13:52Чим корисні квашені продукти: пояснення Уляни Супрун
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
12:51Педраса прокоментував свою поразку у бою з Ломаченком
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня
- 07 грудня
-
21:50Оголошені номінанти на Grammy 2019
-
20:00Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
- 06 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
-
07:15Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні