Названі найпопулярніші автомобілі з пробігом серед українців

За липень українці купили 34,3 тисячі автомобілів. Це на 43% більше в порівнянні з липнем минулого року. Приблизно 80% автомобілів були з пробігом.

Продажі б/у автомобілів на 17% перевищили показник червня 2020 року і в результаті машини з пробігом охопили понад 80% первинного ринку легкових авто.

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Маркою-лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, залишається Volkswagen. У червні українці поставили на облік 5,6 тисячі б/у авто. На другому місці Ford з показником 3,4 тисячі старих авто. Skoda посіла третє місце 2,8 тисячі авто з пробігом. Четвертою за популярністю стала Renault, яку вибрали 2,7 тисячі українців. Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 1,9 тисячі машин.

Також повідомляється, що всього за 7 місяців з початку року українську прописку отримали 17,5 тисячі легкових авто, що були в експлуатації, що майже в чотири рази більше кількості проданих в країні нових авто за той же період.

Ford

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