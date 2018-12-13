У Києві засвітився гламурний Bentley Continental

У столиці України зняли незвичайне купе Bentley Coninental GT другого покоління.

Bentley Continental – не те, щоб рідкість на наших дорогах, в центрі Києва за вечір їх можна і з десяток побачити. Є в Україні і новий Bentley Continental 2018. Це авто здивувало гламурним кольором.

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Bentley Coninental GT виділяється своїм рожево-бузковим забарвленням, виглядає, як машина Барбі. Не здивуємося, якщо на авто їздить блондинка. Ця модель оснащена 6,0-літровим W12 твін-турбо потужністю 575 л. с. і 8-ступінчастою АКПП. Він розганяється до сотні за 4,6 с і розвиває 318 км/год. До слова, це далеко не перше елітне авто в Україні гламурного рожевого кольору. Наприклад, в Києві є і ексклюзивний Ferrari 360 Spider в тюнінгу від Sbarro.

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