На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Києві засвітився гламурний Bentley Continental
-
- 27
У столиці України зняли незвичайне купе Bentley Coninental GT другого покоління.
Bentley Continental – не те, щоб рідкість на наших дорогах, в центрі Києва за вечір їх можна і з десяток побачити. Є в Україні і новий Bentley Continental 2018. Це авто здивувало гламурним кольором.
І ще: Представлений новий кабріолет Bentley Continental GT Convertible
Bentley Coninental GT виділяється своїм рожево-бузковим забарвленням, виглядає, як машина Барбі. Не здивуємося, якщо на авто їздить блондинка. Ця модель оснащена 6,0-літровим W12 твін-турбо потужністю 575 л. с. і 8-ступінчастою АКПП. Він розганяється до сотні за 4,6 с і розвиває 318 км/год. До слова, це далеко не перше елітне авто в Україні гламурного рожевого кольору. Наприклад, в Києві є і ексклюзивний Ferrari 360 Spider в тюнінгу від Sbarro.
Читайте також: Де в Києві дозволили швидкість руху до 80 км/год: список вулиць
-
08:56Samsung представила найбільший у світі LED-екран для кінотеатрів
-
08:31Свято Андрія Первозванного 2018 - що не можна робити 13 грудня
-
07:46У Києві засвітився гламурний Bentley Continental
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
23:46Nissan випустить потужний лімітований суперкар
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:18Катерина Кухар здивувала пікантним фото
-
22:53Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
22:14Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
21:15Вчені склали карту звуків з незайманих куточків природи
-
20:46Фотограф показав, як вирощують чай в Індії
-
20:19Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:43Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
-
19:19Ці продукти зміцнюють нервову систему
-
18:45Вікторія Бекхем підігріла чутки про розлучення
-
18:16Величезне місто Азії стрімко йде під землю
-
17:50Пташиний короб: вийшов трейлер хорору з Сандрою Буллок
-
17:21Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз
-
16:44Шахтар – Ліон: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Чемпіонів
-
16:18Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі
-
15:40Кіберполіція попереджає про новий вірус: як не підхопити
-
15:14Джоан Роулінг – друга: названі найбільш високооплачувані письменники за версією Forbes
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
17:21Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз
-
14:00Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси