Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ліга Чемпіонів

У Києві засвітився гламурний Bentley Continental

  • 27
Ця модель оснащена 6,0-літровим W12 твін-турбо - фото 1
Ця модель оснащена 6,0-літровим W12 твін-турбо / Car and Driver

У столиці України зняли незвичайне купе Bentley Coninental GT другого покоління.

Bentley Continental – не те, щоб рідкість на наших дорогах, в центрі Києва за вечір їх можна і з десяток побачити. Є в Україні і новий Bentley Continental 2018. Це авто здивувало гламурним кольором.

І ще: Представлений новий кабріолет Bentley Continental GT Convertible

Bentley Coninental GT виділяється своїм рожево-бузковим забарвленням, виглядає, як машина Барбі. Не здивуємося, якщо на авто їздить блондинка. Ця модель оснащена 6,0-літровим W12 твін-турбо потужністю 575 л. с. і 8-ступінчастою АКПП. Він розганяється до сотні за 4,6 с і розвиває 318 км/год. До слова, це далеко не перше елітне авто в Україні гламурного рожевого кольору. Наприклад, в Києві є і ексклюзивний Ferrari 360 Spider в тюнінгу від Sbarro.

У Києві засвітився гламурний Bentley Continental - фото 294776

У Києві засвітився гламурний Bentley Continental - фото 294777

У Києві засвітився гламурний Bentley Continental - фото 294778

У Києві засвітився гламурний Bentley Continental - фото 294779

Читайте також: Де в Києві дозволили швидкість руху до 80 км/год: список вулиць

Джерело: autogespot
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2286
У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
  • 10 грудня, 14:15
  • 1160
Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
  • 08 грудня, 20:21
  • 1082
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології