Представлена ​​"далекобійна" версія електрокара Nissan Leaf

На виставці CES в Лас-Вегасі компанія Nissan представила "далекобійний" Leaf e+ з батареєю місткістю 62 кіловат-години.

Енергетична щільність нового блоку при збереженні колишніх розмірів виросла на 25 відсотків, а запас ходу електрокара по американському EPA збільшився на 121,7 кілометра – до 364 кілометрів.

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Nissan Leaf e+ потішить своєю автономністю

Крім нового акумулятора, що підтримує під'єднання до 70-кіловатних зарядок (у піку до 100 кіловатів), Nissan Leaf e+ отримав більш потужний електромотор – його потужність замість 110 кіловатів (150 кінських сил і 320 Нм крутного моменту) становить 160 кіловатів (218 сил і 340 нм моменту). Виробник заявляє, що час розгону до 80 і 120 кілометрів на годину скоротився на 13 відсотків, а максимальна швидкість зросла на 10 – до 158 кілометрів на годину.

Nissan Leaf e+ потішить своєю автономністю

В оснащення Nissan Leaf e+ увійшов новий мультимедійний комплекс з восьмидюймовим сенсорним дисплеєм, що підтримує свайпи та скролінг, і навігаційна система з оновленням карт "повітрям", плануванням маршруту "від дверей до дверей" і можливістю синхронізації між автомобілем і смартфоном.

Nissan Leaf e+ потішить своєю автономністю

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