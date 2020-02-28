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Названі найкращі вправи для збільшення біцепса

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Біцепс - фото 1
Біцепс / youtube

Чим більше ваги ви можете витримати на підтягуваннях, тим більше будуть рости біцепси. Щоб в найкоротші терміни додати сили у свої руки, дійте наступним чином.

Зробити більше чінупсів

Виконуйте цей набір між підходами до основної вправи, незалежно від того, що ви робите. "Робіть 3-5 ідеальних повторень в кожному сеті, піднімаючи підборіддя за планку", – говорить Джим Сміт, представник C.S.C.S. Чінупс (долоні звернені до вас) дозволяє вам збільшити напругу на біцепс, а багаторазове повторення істотно підвищить вашу м'язову масу.

Повільніше

Зависайте на 3-5 секунд в підтягнутому положенні і таким чином збільшуйте як час виконання вправи, так і напругу на м'язи. Вправа, в якій задіяна статика, значно сильніше зміцнює м'язи, ніж швидке і багаторазове повторення. Двох-трьох таких підходів буде цілком достатньо, щоб як слід втомитися, але при цьому істотно зміцнити біцепс.

Названі найкращі вправи для збільшення біцепса - фото 388989

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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